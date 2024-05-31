أحمد خالد صالح يكشف عن تفاصيل فيلم شمس الزناتي 2

أعرب الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته بمشاركته في فيلم شمس الزناتي 2 مع الفنان محمد إمام، مشيرًا إلى أن التصوير توقف لفترة لانشغال أبطاله بأعمال فنية في موسم رمضان.

تفاصيل مشاركة أحمد خالد صالح في فيلم شمس الزناتي 2

وأوضح أحمد خالد صالح لـ«الوطن»، أنه يستعد لاستئناف تصوير فيلم شمس الزناتي 2 بتجسيد شخصية الفنان أحمد ماهر في الجزء الأول من الفيلم، الذي تم عرضه عام 1991، وهي شخصية عبده قرانص، إذ تدور أحداث فيلم شمس الزناتي 2 في مرحلة ما قبل بدء الجزء الأول في إطار تشويقي للأحداث، مؤكدا استمتاعه بالتعاون الفني مع الفنان محمد إمام لأنه يشعر معه بالارتياح في التصوير.

أبطال فيلم شمس الزناتي 2

فيلم شمس الزناتي 2، من بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، وطه دسوقي، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وآخرين من إخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار محمد الدباح.