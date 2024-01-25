أحمد خالد صالح عن فيلم «شمس الزناتي 2»: العمل مع محمد إمام متعة كبيرة

يعيش الفنان أحمد خالد صالح، انتعاشة سينمائية الفترة الحالية، إذ انطلق عرض فيلمه الجديد «ليلة العيد»، بدور السينما لينافس على الإيرادات في شباك التذاكر.

تفاصيل مشاركة أحمد خالد صالح بفيلم «شمس الزناتي 2»

وأوضح «صالح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه يشارك في عدة أعمال سينمائية أخرى من بينها فيلم «شمس الزناتي 2»، والذي يجسد خلاله شخصية عبده قرانص، وهي الشخصية التي قدمها الفنان أحمد ماهر في الجزء الأول للفيلم عام 1991.

وأضاف أحمد خالد صالح أنَّ التعاون مع الفنان محمد إمام متعة كبيرة، لأنه يحب مشاهدة أعماله كواحدًا من جمهوره، مشددًا على تحمسه الكبير لتجربته معه بالفيلم.

فيلم «شمس الزناتي 2»، من بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، وطه دسوقي، وأحمد داش، وعمرو عبدالجليل، وآخرين من اخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار محمد الدباح.