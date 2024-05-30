أحمد خالد صالح ينضم لفيلم الست مع مني زكي: دوري مفاجأة للجمهور

يعيش الفنان أحمد خالد صالح انتعاشة فنية الفترة الأخيرة، بعد مشاركته بأكثر من عملٍ درامي وسينمائي، إلى جانب تعاقده على عملٍ جديدٍ، وهو فيلم «الست» من بطولة منى زكي.

أحمد خالد صالح يتعاقد على بطولة فيلم الست

وقال أحمد خالد صالح، لـ«الوطن»، إنّه تعاقد على بطولة العمل مع الفنانة منى زكي، لكن الفيلم لا يزال فى مرحلة التحضيرات، ولم يتحدد موعد تصويره في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنّ دوره سيكون مفاجئا للجمهور.

فيلم الست من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتجسد خلاله الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته كل من عمرو سعد، نيللي كريم، وجارٍ ترشيح والتعاقد مع باقي أبطاله.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

وكان آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل بدون سابق انذار، والذي تناول قضية طفل مصاب بمرض السرطان، ويكتشف أهله بالصدفة لتبدأ رحلة علاجه في إطار درامي اجتماعي تشويقي، ويتطرق العمل لعدة قضايا شائكة، وهو من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.