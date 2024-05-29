أول تعليق من أحمد خالد صالح حول أنباء انفصاله عن هنادي مهنا

انتشرت فى الساعات القليلة الماضية شائعات عن انفصال كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا بعد أن قامت الأخيرة بحذف صورهما من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والذي أثار حيرة الجمهور والمتابعين.

حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وفي أول تصريح له، أوضح الفنان أحمد خالد صالح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا حقيقة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميعها شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلاً: «كله كلام فاضي ومش حقيقي وأفضل رد علي الشائعات هى التجاهل».

وأضاف صالح أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض خلالها للشائعات حول انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، ولكن فى الساعات الماضية ازداد الأمر بشكل مبالغ فيه، قائلاً: «في حد بيولع فى الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر».

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح

وكان آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في مسلسل بدون سابق إنذار والذي شارك به في الموسم الرمضاني الحالي 2024، وحقق خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا، وتناول المسلسل قضايا إنسانية شائكة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرون، من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.