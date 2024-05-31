التحالف الوطني للعمل الأهلي يعقد برنامجا تدريبيا مكثفا للشباب بالفيوم

عقدت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل الشباب «ملهم».

200 متطوع في برنامج التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وشهد البرنامج مشاركة نحو 200 متطوع من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من محافظات أخرى، وقدم البرنامج نخبة من خبراء التنمية السياسية والمجتمعية والبشرية، وسط إقبال كبير من الشباب، وحضور عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم، وقيادات مؤسسة الجارحي والعاملين بها ومتطوعيها.

تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب، وكذلك تسليم نحو 250 شاباً ومتطوعاً شهادات اجتياز البرامج التدريبية التي عقدتها المؤسسة على مدار الأيام الماضية، وشملت هذه البرامج مجالات تدريب المدربين (TOT) لتنمية قدرات قادة التطوع، وتنمية القدرات الرقمية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني للشباب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية.

تعزيز قدرات الشباب المصري

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، وتعمل المؤسسة تحت مظلة التحالف على تنمية قدرات متطوعيها الذين يتجاوز عددهم حالياً نحو 6 آلاف متطوع، يساهمون بفعالية في أنشطة المؤسسة والتحالف على مدار العام.

جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي لتعزيز قدرات الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر الحديث، بما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على تحقيق التنمية المستدامة.