التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معرضا للملابس الجديدة مجانا في المنوفية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، معرضًا جديدًا بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على عدد 500 أسرة، من أبناء قرى سنتريس وسهواج وكفر أبورقبة وطهواة وشعشاع بمركز أشمون، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أهمية مؤسسات المجتمع المدني

وأكد محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

معرض لتوزيع الملابس مجانا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة على أطفال هذه الأسر وذاويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله إلى المعرض ليختر ملابسه وفق ذوقه، لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر أنه مجبرًا على ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها، وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل، مؤكدا أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم.

وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، -دون مجاملة- لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من حقيبة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.