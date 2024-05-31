بدء صرف معاشات شهر يونيو 2024 لهذه الفئات اليوم الجمعة

بدأ الملايين من أصحاب المعاشات، منذ قليل، في صرف معاشات شهر يونيو 2024، وذلك بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، وهي الدفعة الرابعة للزيادة التي بدأت مع معاش مارس الماضي، واستقبل عدد من أصحاب المعاشات ممن تحول معاشاتهم على بنك القاهرة والبنك الأهلي بالصرف منذ قليل.

صرف معاش شهر يونيو 2024

ووفقا للموعد المحدد بالقانون لاستحقاق وصرف المعاش الشهري، يكون موعد صرف المعاش الشهري في اليوم الأول من كل شهر، إلا أن بعض البنوك قامت بإتاحة صرف معاش يونيو في الساعات الأولى من يوم الجمعة، آخر يوم في شهر مايو الجاري، وقبل صرفه من البنوك الحكومية.

صرف مستحقات أصحاب المعاشات

ومن المقرر أن يصرف أصحاب المعاشات من البنوك بعد الـ12 من منتصف ليل السبت الأول من يونيو، بصرف مستحقاتهم من المعاشات من معظم ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة في مصر.