في كثير من الأحيان، وبمجرد وصول الموظف لسن المعاش، يعتقد البعض منهم أن كافة المميزات التي كان يحصل عليها قبل بلوغه سن المعاش قد تكون توقف، ولكن هذا الأمر خاطئ، إذ تحرص الدولة على مساعدة الأشخاص والأسر الأكثر احتياجا عن طريق الجهات المختصة في وزارة التضامن، ومن أبرز تلك الخدمات هي إمكانية حصولهم على قرض أو تمويل يساعدهم على تلبية احتياجاتهم، وتحديدا إذا كانت سيارة للاستخدام الشخصي أو للعمل عليها كسيارة أجرة.

هل يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على تمويل لشراء سيارة جديدة؟

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي الفرصة لأصحاب المعاشات ليتمكنوا من شراء سيارة جديدة عن طريق الحصول على تمويل من البنك يساعدهم على ذلك، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حصول أصحاب المعاشات على تمويل شراء السيارة من بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:

تفاصيل تمويل أصحاب المعاشات لشراء سيارة من بنك ناصر

- تبلغ مدة الحد الأدنى حتى يتم سداد القسط عامين، بينما تبلغ الحد الأقصى 7.5 سنوات.

- يشترط لحصول صاحب المعاش على تمويل السيارة دفع مقدم بقيمة 25% من قيمة السيارة، مع دفع 1% مصاريف إدارية.

المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على تمويل السيارة

- لاببد من تقديم الرقم التأميني لصاحب المعاش الراغب في الحصول على تمويل السيارة.

- يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على تمويل السيارة من أصحاب المعاشات.

- تقديم إيصال مرافق حديث.

- تقديم بيان بمفردات المعاش الخاص بطالب التمويل.

- يتم تقديم عرض بسعر السيارة في جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين.

- يشترط أن تكون السيارة لم يمضي على موديلها أكثر من عامين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها.

إجراءات حصول أصحاب المعاشات على تمويل شراء سيارة

- يتقدم الراغب في الحصول على تمويل شراء سيارة من اصحاب المعاشات بطلب الحصول على التمويل لأقرب فرع من بنك ناصر.

- وبعدها يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط للبنك.

- ثم يتم إجراء تأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك.