«تكافل وكرامة» و«مستورة».. أبرز برامج دعم الفئات الأولى بالرعاية والمرأة

أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» منذ بداية تدشينه في 2015، بلغ نحو 9 ملايين مواطن في مختلف المحافظات، في حين بلغ حجم الإنفاق على البرنامج نحو 31 مليار جنيه.

مظلة حماية للمرأة المعيلة

وقال «هاشم» لـ«الوطن»، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمرأة مثل برنامج مستورة الذي يعتبر إحدى مبادرات توفير مظلة حماية للمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

أضاف أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة، موضحاً أن البرنامج يعمل على إتاحة قرض في شكل أدوات إنتاج تتراوح قيمته بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، ويجري تنفيذ البرنامج من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لتوفير مشروعات متناهية الصغر حتى يمكن للمرأة المعيلة الحصول على دخل ثابت لرعاية أسرتها.

توفير التمويل لمشروعات السيدات

أشار الدكتور صلاح هاشم، إلى وصول عدد المستفيدات من برنامج مستورة إلى 19500 سيدة بتمويل تجاوز 325 مليون جنيه من بينها مشروعات في أقصى الريف والصعيد والمناطق الحدودية ونجح البرنامج في توفير التمويل للسيدات المعيلات في عدة من المحافظات.