أمير عيد: أعيش حياتي بـ«بركة» دعوات أمي ولا أجيد التخطيط للمستقبل (فيديو)

أعرب الفنان أمير عيد عن سعادته بردود الأفعال حول نجاح مسلسل دواعي السفر، الذي يعرض حاليًا عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يحبه الجمهور في التمثيل لهذه الدرجة ويتحمسون لأعماله الفنية بعد تجربته الدرامية الأولى في مسلسل ريفو.

أمير عيد يتحدث عن علاقته بوالدته

وأضاف أمير عيد خلال لقائه في برنامج «الراديو بيضحك» مع الاعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090، أن دخوله التمثيل جاء بالصدفة وكذلك استمراره في هذا المجال، موضحَا أنه لا يجيد التخطيط للمستقبل ولكنه يعيش حياته بسبب دعوات والدته له.

وأكد أمير عيد أن الجمع بين التمثيل والغناء في آن واحد أمر صعب، لأنه من الممكن أن يحب الجمهور التمثيل بسبب حبهم وتعلقهم المُسبق بالأغاني التي قدمها الممثل، « مش شرط إنه يكون ممثل شاطر بس الجمهور هيتقبل ويعدى علشان هما بيحبوا أغانيك»، فضلا عن خوض المطرب لتجربة التمثيل يكون في نظر بعض الصناع أنه لا يجيد التمثيل ويبحث عن الشهرة والشعبية الجماهيرية فقط.

تفاصيل شخصية أمير عيد في مسلسل دواعي السفر

ويجسد أمير عيد خلال أحداث مسلسل دواعي السفر، شخصية علي الذي يواجه أزمة نفسية كبيرة في حياته تصل لحد الاكتئاب، وتتواصل الأحداث حتى تجمعه الصدفة مع كامل الباشا، لتبدأ رحلتهما في الصداقة واكتشاف الحياة.

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، جلا هشام، نادين، أيمن الشيوي، ومن إخراج وتأليف محمد ناير.