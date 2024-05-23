مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

نجح مسلسل دواعي السفر، بطولة الفنان أمير عيد، في خطف أنظار واهتمام الجمهور بعد طرح أولى حلقاته على منصة WATCH IT، حيث أشاد المشاهدون بأداء أبطال العمل وقصته.

مسلسل دواعي السفر يتصدر منصة WATCH IT

وتصدر مسلسل دواعي السفر المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT، من بين 10 أعمال درامية أخرى يتم عرضها على المنصة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر حول العلاقات الإنسانية وتداعيتها، سواء فيما يتعلق بالحب أو الصداقة، وكيفية مواجهة المشكلات النفسية وأهمية الطب النفسي في الوقت المعاصر في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأحمد غزي وأيمن الشيوي وجلا هشام، والعمل من إخراج وتأليف محمد ناير، ويعد مسلسل دواعي السفر التجربة الدرامية الثالثة للفنان أمير عيد، بعد مسلسل ريفو بجزأيه الأول والثاني، والذي حصد إعجاب الجمهور.