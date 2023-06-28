للمرة الأولى.. أطباء يطورون نوعا من الفيروسات يقضي على الميكروبات

نجح أطباء من مستشفى جنيف الجامعي وجامعة بيل الأمريكية للمرة الأولى، في تطوير نوع من الفيروسات تتغذى على الميكروبات وتقضي عليها، ويمكنها استهداف سلالات محددة من البكتيريا دون إصابة الخلايا البشرية.

هذا الإنجاز العلمي السويسري الأمريكي يجلب الأمل في حل مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية -وهي المشكلة التي تتسبب في وفاة 1.7 مليون شخص سنويا- وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

فيروسات تقضي على الميكروبات

ومن المرجح أن تزداد الأعداد في السنوات المقبلة بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية.

ويعود هذا الإنجاز الجديد للأطباء من خلال دراسة حالة لمريض يبلغ من العمر 41 سنة كان يعاني من عدوى خطيرة، واستنفد شهورًا في العلاج في مستشفى جنيف الجامعي، فزوده الأطباء بعلاج تجريبي أنقذ حياته.

وكانت تلك المرة الأولى التي يثبت فعاليته في جسم الإنسان.