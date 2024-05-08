حقيبة مصنوعة من البكتيريا تٌثير الاستغراب.. وسيلة لتقليل الانبعاثات

أثارت شركة Modern Synthesis البريطانية استغراب الكثيرين بعد إعلان استعدادها لإنتاج حقائب يد مصنوعة من البكتيريا عام 2025، بهدف إيجاد بدائل منخفضة الكربون للأقمشة التقليدية والحد من الانبعاثات والتلوث البلاستيكي المٌرتبطة بصناعة الأزياء ومٌستلزمات التجميل.. فكيف تُصنع تلك الحقيبة؟.

الاعتماد على البكتيريا النافعة

«تشبه حقائب اليد العادية المصنوعة من الجلد أو الأقمشة»، وفق تعبير الدكتور بن ريف مؤسس مٌشارك بالشركة خلال حديثه لـشبكة CNN، مؤكدًا أن شركة modern synthesis الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تتعلم من الكائنات الحية الدقيقة وتتعاون لصنع منسوجات جديدة منخفضة التأثير.

وعلى الرغم من وجود البكتيريا الضارة، إلا أنه يوجد النافع منها مثل البكتيريا التي تُستخدم لتحضير الخبز المخمر وبعض أنواع الجبن والزبادي، موضحًا أن البكتيريا المستخدمة في صنع الحقائب هي بكتيريا غير مرئية للعين البشرية يطلق عليها اسم «K RHAETICUS»، وهي مُستخلصة من شاي الكمبوتشا المُخمر.

منتج خالي من البلاستيك

بعد استخلاص البكتيريا يقوم الباحثين بتغذيتها بالسكريات ومن ثم يُنتج النانو سليلوز، وهو شكل خاص وقوي من السليلوز الذي يتم معالجته والتلاعب في بنيته النانونية لإضافة المزيد من الوظائف للحقيبة كجعلها مقاومة للماء أولإضافة خصائص جمالية معينة تتعلق باللون على سبيل المثال، ثم يتم إنتاج الحقيبة بشكلها النهائي كمنتج خالٍ 100% من الحيوانات والبلاستيك.

ومن المتوقع أن تصبح الحقيبة متاحة تجاريًا بحلول عام 2025 بعد إعلان شركة modern synthesis التعاون مع علامة الأزياء الدنماركية Ganni لطرحها في الأسواق، وفقًا لـ CNN.