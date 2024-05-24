دعاء للأب المتوفى بالرحمة والمغفرة.. اللهم أكرم نزُله وَوسِع مُدخله

يستغل المسلمون يوم الجمعة للإكثار من الدعاء إلى الله عز وجل، نظرًا لأن به ساعة إجابة يتحرونها لربما تصيب الدعوة تلك الساعة فيفوز بها، باحثين عن عدد من الأدعية المستحبة في ذلك اليوم العظيم، سواء لهم أو لذويهم، ومن بينها الدعاء للأب المتوفى بالرحمة والمغفرة، فقد ذكر الله الآباء والأمهات في القرآن في كثير من الآيات القرآنية ووصى الأبناء على الآباء.

دعاء للأب المتوفى بالرحمة والمغفرة

واستنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَ إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، فإن دعاء الابن للأب المتوفى بالرحمة والمغفرة، من الأدعية المستحب ترديدها طوال الوقت، وفي كل المناسبات وليس يوم الجمعة فقط».

كما أنه لا يوجد أي سند شرعي يدل على تخصيص صيغة محددة، لتكون دعاء للأب المتوفى بالرحمة والمغفرة، ولكن يظل الدعاء من سُبل التخفيف عن الميت في قبره، حيث يصل للميت ويرفع العذاب عنه ويؤنس وحشته ووحدته ويُنير قبره.

أدعية مستحبة للأب المتوفى

كما يمكن ترديد عدد من الأدعية المستحبة للأب المتوفى في يوم الجمعة وفي كل المناسبات ومنها كالتالي:

ـ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

- اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

ـ اللهم ارحم أبي برحمتك، اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك -صلّى الله عليه وسلّم.

- اللهمّ أعذ أبي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

يسأل الكثير من المسلمين عن آلية أو كيفية تحديد وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة؟، فقد ورد في ذلك عن النبي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم- «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

أجابت الإفتاء على سؤال حول تحديد الموعد لتلك الساعة التي يُجاب فيها الدعاء، مؤكدة أنها مسألة خلافية ويوجد قولان حول ساعة الاجابة يوم الجمعة، هما أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء؛ قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وتُرجى بعد زوال الشمس.