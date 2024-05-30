بسبب الصيانة الدورية.. غلق المتحف المصري الكبير لمدة 10 أيام

قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن المتحف المصري الكبير بالرماية سيغلق أبوابه مؤقتا، وستتوقف الزيارات والجولات بالقاعات المفتوحة للزيارة به بداية من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2024 وحتى يوم 10 من ذات الشهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية به.

وأضاف خلال المنشور الذي تم تعميمه على كافة المرشدين السياحيين، أنه على كافة المرشدين السياحيين الذين لديهم زيارات للمتحف خلال تلك الفترة إلغاء تلك الزيارات بسبب أعمال الصيانة التي تتم بالمتحف، على أن تستأنف الزيارات بداية من يوم 11يونيو المقبل.

تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المرشدين السياحيين، أن شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أخطرت النقابة بتشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة اهرامات الجيزة بشكل استثنائي يوم الأحد 9 يونيو المقبل، كما أخطرت النقابة بإلغاء عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 5 و6 يونيو 2024، بسبب الأعمال التي تقوم بها الشركة المسؤولة عن التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

يشار إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة اهرامات الجيزة، تقام 4 أيام «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت» من كل أسبوع.