برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولي من «الإسكوا»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا ISQUA» بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، وتم إعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)، فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دولياً في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.

نجاح الهيئة في استكمال المستوى الأخير من الاعتماد الدولي

وأعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح الهيئة في استكمال المستوى الثالث والأخير من مستويات الاعتماد الدولي إسكواISQUA جاء ليحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية حيث يرسخ مكانتنا الدولية كأول هيئة مصرية مستقلة مانحة للاعتماد للمنشآت الصحية، ليصبح اعتماد جهار GAHAR هو علامة الثقة الوطنية والدولية الأساسية لتميز وجودة الخدمات الصحية بأية منشأة صحية مصرية تسعى إلى العالمية.

الثقة في أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن إتمام الحصول على جميع اعتمادات المنظمة الدولية إسكوا ISQUA يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من انشاء الهيئة بنص القانون في توكيد الثقة في جودة مخرجات المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.

الهيئة نظمت 4 برامج تدريب دولية

وأشار إلى ان الهيئة نظمت 4 برامج تدريب دولية مكثفة لمراجعيها على ايدي مدربين متخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية ذات مكانة مرموقة في هذا المجال وهي: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC، هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC، ومؤسسة FHI-360 ، بالإضافة إلى برنامج توجيهي من هيئة تيموس الدولية TEMOS International ، مما يضمن التوافق القياسي لعملية تقييم المنشآت الصحية من جانب الهيئة مع أحدث الاتجاهات الدولية للتقييم، فضلا عن التبادل المنظم للمعارف والمهارات الدولية في مجال المراجعة، وغير ذلك من متطلبات وشروط الاسكوا لمنح اعتمادها للبرنامج التدريبي للمراجعين والتي تم استيفائها من جانب الهيئة خلال رحلة من العمل الدؤوب استمرت لقرابة عامين.

وتابع طه أن متطلبات معايير الإسكوا شملت كذلك استيفاء السياسات والاجراءات والخطط المطلوبة كدليل على مطابقة البرامج التدريبية للمراجعين بالهيئة لشروط استحقاق الاعتماد الدولي والتي اشتملت على 5 معايير رئيسية و32 معيار فرعي و89 دليل مطلوب والتي تم إعدادها وتجهيزها وارسالها من خلال فريق العمل بالإدارة العامة للمراجعين برئاسة الدكتورة هند الحسيني، وهو جهد اداري وتنفيذي ضخم استدعى مشاركة مختلف إدارات الهيئة، الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والإدارة العامة للتدريب للغير، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، ومكتب رئيس الهيئة، والإدارة العامة لمكتب المدير التنفيذي.