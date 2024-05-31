مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح الأجانب على متن 143 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 143 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدار الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية وتنظيمية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جداول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 143 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل، تقل ما يقرب من 29 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية مشددة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعداد فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية، يأتي على رأسها ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا والتشيك.

استقبال السياح بالورود والهدايا

وأوضح أنه يتم استقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة والترحيب، كما يتم نقلهم إلى الفنادق، وعمل برامج سياحية على الشواطئ بغرض إدخال البهجة والسرور على السياح وتنشيط السياحة في مرسى علم، موكدا انتعاش السياحة الخارجية بمرسى علم لارتفاع معدل حركة الطيران، ما يعد مؤشرا جيدا لاستمرار التدفق خلال موسم الصيف على مرسى علم.