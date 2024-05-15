مرسى علم تستقبل 29 ألف سائح في مهرجان البطيخ (صور)

استقبلت فنادق مرسى علم آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات بمهرجان البطيخ على الشواطئ بغرض ترفيهي وإدخال البهجة والسرور على السياح كنوع من أنواع تنشيط السياحة لمدينة مرسي علم، وسط فرحة السياح والتقاط الصور التذكارية.

فنادق مرسى علم تستقبل 29 ألف سائح أجنبي

أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم فعاليات مهرجان البطيخ، بأن فنادق مرسي علم استقبلت الأسبوع الجاري ما يقرب من 29 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قادمين على متن 145 رحلة طيران سياحية من مطارات أوروبا.

وأكد عاطف عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن الفنادق نظمت مهرجان البطيخ على الشواطئ المفتوحة بغرض إدخال البهجة والسرور على السياح الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي وهي خير دعايا لمصر والمدن السياحية المصرية، وذلك بمشاركة فرق الانميشن والرقص على أنغام الموسيقى.

2 طن بطيخ على شواطئ مرسى علم

وأشار أحمد صالح، الشيف العمومي بفندق سياحي، إلى أنه تم استخدام ما يقارب من 2 طن بطيخ في المهرجان وتم تقطيعه بأشكال مختلفة وعمل عصير البطيخ والعصائر الطازجة وتورتة البطيخ بمشاركة 7 شيفات وعدد من العاملين بقسم الأغذية والمشروبات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البطيخ من الفواكه المحببة لدى السياح الأجانب خاصة في فصل الصيف، موضحا فوائد البطيخ وأنه من أهم الفواكه المرطبة والمفيدة للبشرة مع ارتفاع درجات الحرارة.