مطار مرسى علم يستقبل 30 ألف سائح على متن 149 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، حوالي 30 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، على متن 149 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستقبال الضيوف بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة.

وصول 30 ألف سائح إلى مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، تبين منه وصول 30 ألف سائح من مختلف الجنسيات، على متن 149 رحلة طيران سياحية قادمة من مختلف مطارات أوروبا، على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع.

وأشار «عثمان» إلى أنه جرى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والترحيب، ونقل السياح إلى الفنادق، وعمل برامج سياحية ومهرجانات الشواطئ، بهدف تنشيط السياحة والترويج السياحي في مرسى علم.

من جانبه، قال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مرسى علم شهدت اليوم افتتاح مشروعات سياحية كبرى، بطاقة 3 آلاف غرفة فندقية، بهدف جذب سياحي لمدينة مرسى علم.