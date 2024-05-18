مرسى علم تستقبل 40 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية

تستقبل فنادق مرسى علم اليوم، ما يقرب من 8 آلاف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 40 رحلة طيران آتية من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية واستقبال الضيوف بالورود والهدايا ونقلهم بالحافلات السياحية وتسكينهم بالفنادق.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ فنادق مرسى علم، تستقبل آلاف السائحين من 8 دول أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، من «ألمانيا وهولندا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وبلجيكا وسلوفينيا».

افتتاح مشروعات ومنتجعات سياحية

ولفت إلى ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم تزامنًا مع افتتاح مشروعات ومنتجعات سياحية في منطقة بورت فينو بطاقة 3 آلاف غرفة فندقية بهدف تنشيط السياحة واستيعاب الزيادة في معدلات الوصول التي تصل إلى 149 رحلة طيران الأسبوع الجاري.