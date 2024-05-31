تحديث جديد بأسعار الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر، بالتزامن مع بداية التعاملات، تحديثا جديدا بمختلف محلات الصاغة، من ضمنها عيار 21 الذي يُعد الأكثر شيوعا وانتشارا بين المواطنين، ويتابعونه بشكل لحظي على مدار اليوم، حيث يتغير سعر الذهب على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر طلبا، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 3560 جنيهاً للشراء، و3537 جنيهاً للبيع، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

ضمن أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات 3115 جنيهاً للشراء، و3095 جنيهاً للبيع، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 2670 جنيهاً للشراء، و2653 جنيهاً للبيع، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات 24920 جنيهاً للشراء، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».