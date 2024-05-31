مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية (صور)

احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد زوجته الاستايليت دينا عبدالمعبود، بكلمات رومانسية وصورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وعلّق الهواري علة الصورة قائلًا: «كل سنة وأنت طيبة يا قلبي.. بحبك»، ووضع صورتهما مع أغنية كل سنة وأنت طيب.. ومن قلبي قريب للمطرب تامر حسني.

زواج المخرج مجدي الهواري ودينا عبدالمعبود

واحتفل المخرج مجدي الهواري والاستايلست دينا عبدالمعبود بحفل زفافهما منذ ما يقرب من 7 أشهر، لكنهما تعرضا للعديد من الشائعات تعرض لها الثنائي حول انفصالهما؛ إلا أنّهما التزما الصمت.

آخر أعمال المخرج مجدي الهواري

كان آخر أعمال المخرج مجدي الهواري مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل دايمًا عامر مع الفنان مصطفى شعبان، والذي ضم عددًا كبيرًا من الفنانين، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.