وفاة شقيقة المخرج مجدي الهواري.. اعرف موعد ومكان الجنازة

أعلن المخرج والمنتج مجدي الهواري، وفاة شقيقته، منذ قليل، وطالب من جمهوره ومتابعيه بضرورة الدعاء لها.

وكتب مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)»، موضحا أن الجنازة ستكون بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أختي وحبييتي، ادعو لها بالرحمة، الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة».