زوجة المخرج مجدي الهواري تنشر صورة برفقة أسرتها في الحرم المكي

نشرت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود صورة من الحرم المكي، برفقة زوجها المخرج مجدي الهواري وأبنائه، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

وعلقت دنيا عبد المعبود على الصورة الذي تضمنت أبناء مجدى الهواري مريم والتوأم حمزة وعز، بالإضافة إلى ابنتها، قائلة «الحمدلله 2024».

نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بـ «عمرة»

مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود من أبرز المشاهير الذين أدوا مناسك العمرة في العام الجديد 2024، وكان من بينهم الفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته، وفقا لما نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «أحلى ليلة رأس سنة قضيتها في حياتي وأنا بين ايدين ربنا».

ونشرت الفنانة نهى عابدين صورة لها من أمام الكعبة خلال أداء مناسك العمرة، في اليوم الأول من عام 2024، بالإضافة إلى الفنان إيهاب فهمي الذى أدى مناسك العمرة مع زوجته في بداية العام الجديد، ونشر صور تجمعهما من الحرم المكي عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «الحمد لله على نعمة الله أنهيت عاما في حضرة الحبيب، وبدأت العام الجديد في بيت الله الحرام، اللهم اجعله عام خير لكل العالمين».