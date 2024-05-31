«القاهرة الإخبارية»: شبح العطش يطارد النازحين الفلسطينيين إلى المواصي (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «شبح العطش يطارد النازحين إلى المواصي».

وجاء في التقرير: شهداء لم تقتلهم رصاصات العدو وقذائفه، نجو ذات يوم من القصف ليقعوا ضحايا قاتل صامت لم ينقذهم منهم أحد، إنهم الموتى عطشا في غزة، ضحايا الحصار والدمار واحتلال غاشم تفنن في أساليب أكثر وحشية للقتل غير التي تعرف بالأسلحة.

وتابع: في غزة وتحديدا منطقة المواصي التي طالما دعا الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح إليها، لا ماء كافيا للشرب، وعلى المواطنين قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام حتى يصلوا إلى طوابير أطول، يقفون أمامها ساعات أكثر طولا من أجل الحصول على قارورة ماء.

واختتم: طريق محفوف بالمخاطر قد لا يعود منه المرء ثانية، وإن عاد فمكبل بالخوف والعطش والذل، الذي يلقاه نتيجة تزاحم وتدافع المواطنين العطشى، الذين وجدوا أنفسهم بين لحظة وأخرى مشردين بلا مأوى أو طعام وماء، حتى يتثنى لعدوهم تحقيق أهدافه الشيطانية بقطاع ذبلت ملامح الحياة بداخله.