«الحياة اليوم»: «القاهرة الإخبارية» أصبحت مصدرا للمعلومة أسرع من وكالات الأنباء

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن قناة «القاهرة الإخبارية» فازت بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب في البحرين، متابعًا: «أعلنت قبل ذلك أن القاهرة الإخبارية ستحصل على جائزة، بالنسبة للصحفيين كانت القناة مجرد تجرية وليدة، وتحولت من مصدر للأخبار للقنوات خلال سنة وعدة شهور إلى مصدر يصل بالمعلومة أسرع من وكالات الأنباء».

القاهرة الإخبارية مخطط سليم للتغطيات الإخبارية

وأضاف خلال تقديمه برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا التحول يبرهن أننا أمام مخطط سليم للتغطيات الإخبارية، لافتًا إلى فخر المصريين بالتكريم.

وعرض البرنامج مجموعة من الصور للتكريم، وللإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولطاقم العمل في الشركة المتحدة.