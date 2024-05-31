3 مشاهد من حفل زفاف ياسمين رئيس داخل القلعة (صور)

خطف حفل زفاف ياسمين رئيس على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، الأنظار الذي أقيم في ليلة ساحرة داخل القلعة أمس وحضره عدد من نجوم الفن والمشاهير.

مشاهد من حفل زفاف ياسمين رئيس

اعتمدت الفنانة ياسمين رئيس على البساطة والشياكة في آن واحد في اختيار فستان زفافها، الذي كان مصنوعًا من قماش التل المطرز، بطريقة عصرية فكانت إطلالتها مٌلفتة للغاية، مع اعتماد شعر قصير، وأسدلت طرحة الفستان بشكل مميز.

اقتصر حفل زفاف ياسمين رئيس على الفنانين والأصدقاء والأقارب، وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني لتهنئتها على زفافها وفي مقدمتهم دينا الشربيني وميرهان حسين وكريم فهمي ودنيا ماهر، وآخرون.

جلسة تصوير رومانسية

خضعت الفنانة ياسمين رئيس لجلسة تصوير رومانسية جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز قبل بدء حفل الزفاف داخل القلعة.