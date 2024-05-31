خطوات تقديم شكوى ضد الأفران المتلاعبة بالخبز.. واجه جشع التجار

في كثير من الأحيان، عند شراء الخبز من الأفران، سواء كانت تابعة لمنظومة التموين أو تبيع العيش السياحي، قد يكتشف المواطنين مخالفات يرتكبها بائع الخبز في الفرن، سواء كانت تلاعب في الأسعار أو وزن الرغيف المحدد، ما يضطره إلى تقديم شكوى، لتوثيق تلك المخالفات، بهدف مواجهة جشع التجار.

وحرصت الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، على إتاحة طرق سهلة تمكن المواطنين من تقديم شكاوى في المجالات كافة، عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية، منها تقديم شكاوى ضد أفران الخبز المخالفة.

خطوات تقديم شكوى ضد مخالفات أفران الخبز

- يدخل الراغب في تقديم شكوى ضد مخالفات أفران الخبز، إلى بوابة الشكاوى الحكومية عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــــــــا.

- بعدها يقوم الراغب في تسجيل شكوى بالضغط على «تسجيل» الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- يبدأ في إدخال البيانات المطلوبة الخاصة به، وتتمثل في: «اسم الشاكي الرباعي، طبيعة الشاكي، الوظيفة والمهنة، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد، يتم تحميل صورة لإثبات المخالفة، وإضافة أي بيانات إضافية يرغب بها المواطن».

- وبعد ذلك تتم إضافة بيانات الاتصال الخاصة بالشاكي، وتتمثل في: «التليفون، المحمول، المحافظة، العنوان، المركز أو المدينة، البريد الإلكتروني».

- ثم إدخال بيانات الحساب، الذي يتم الاحتفاظ به حتى يتمكن من تقديم شكوى من خلاله فيما بعد، وتتمثل في: «اسم المستخدم، كلمة المرور، ويتم إعادة كتابة كلمة المرور، ثم إدخال النص المكون من حروف وأرقام ويتواجد على الشاشة أمام مقدم الشكوى».

- وبعد الانتهاء من إدخال كل البيانات المطلوبة، يتم الضغط على التسجيل في بوابة الشكاوى الحكومية، حتى يتم تسجيل الشكوى المقدمة.