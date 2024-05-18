5 تعليمات مهمة لـ«تموين الدقهلية».. أبرزها تحصيل الغرامة المتأخرة على المخابز

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين والقائمين على مستودعات البوتجاز حال ممارسة العمل بدون تصريح من مديرية التموين، وشدد على ضرورة التنبيه على كافة المستودعات بمحافظة الدقهلية بالالتزام بالسعر الرسمي لبيع أسطوانة البوتاجاز.

تنبيهات مهمة

وخلال الاجتماع مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية بالمديرية شدد على ضرورة تنفيذ التالي:

- يجب سرعة تحصيل الغرامات المتأخرة التنبيه على المخابز ومتابعة الصرف للمواطنين والالتزام بالقرارات والتوجيهات وعدم تجميع البطاقات

- متابعة صرف السلع التموينية، وتكثيف الحملات اليومية لضبط الأسعار ومُحاربة الاحتكار، والتأكد من حصول المواطنين على الدعم والجودة.

- متابعة المخابز السياحية والفينو لتطبيق قرارات الوزير.

- متابعة لجان استلام القمح وتواجد الأعضاء كاملة والالتزام بالمواعيد، من أجل توريد القمح في نحو 37 صومعة وموقع تخزيني بالمحافظة.

- مراجعة صرف النخالة لدى جميع الأنشطة التي تقوم بالصرف وخاصة المصانع والبورصة السلعية وفقا للدوري.