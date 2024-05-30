«التموين» تخطر القائمين على منظومة الخبز بالسعر الجديد للرغيف المدعم

تستعد شعبة المخابز في الغرفة التجارية لتنفيذ قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وأبلغت وزارة التموين القائمين على منظومة الخبز المدعم، بسعر رغيف الخبز المدعم الجديد وهو 20 قرشًا بدلًا عن 5 قروش، على أن يتم تطبيق القرار بداية من يوم السبت المقبل 1-6-2024، تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويستفيد عدد كبير من المواطنين من رغيف الخبز المدعم ويحصل 71 مليون مواطن مدرجين على ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموينية.

سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين يونيو 2024

وبحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، مع استمرار دعم سعر الرغيف والذي تصل تكلفة إنتاجه إلى 125 قرشًا، إذ ظل سعر الرغيف المدعم دون تحريك قرابة 30 عامًا.

معلومات عن منظومة رغيف الخبز

بعد يومين فقط تبدأ منظومة الخبز في تطبيق قرار تحريك سعر رغيف الخبز المعلن من قبل الحكومة، وتكون بيانات منظومة الخبز كالتالي:

- صرف 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن على بطاقة التموين.

- قيمة الرغيف الواحد 20 قرشا.

- حصة المواطن الشهرية 150 رغيف خبز مدعم.

- إجمالي حصة المواطن اليومية من الخبز تبلغ جنيه واحد «5 أرغفة وسعر الرغيف 20 قرشًا».