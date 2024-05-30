شعبة المخابز تجتمع مع «التموين» لبحث قرار الحكومة بشأن سعر الرغيف

تجتمع الشعبة العامة للمخابز مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، من أجل مناقشة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سعر رغيف العيش المدعم وتحريك سعره من 5 حتى 20 قرشا.

شعبة المخابز: الاجتماع سيشهد آليات تطبيق القرار

وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الاجتماع سيناقش آليات تطبيق الشعبة لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بداية من أول يونيو المقبل.

وأضاف غراب لـ«الوطن»، أنّ الخبز المدعم يباع بوزن 90 جراما في المخابز بـ5 قروش فقط للرغيف، غير أنّ رئيس مجلس الوزراء أعلن أمس رفع سعره إلى 20 قرشا بدلا من 5، بينما تعتمد الشعبة في آلية عملها في المراقبة على المخابز والتأكد من تطبيق ما تمليه الحكومة على القطاع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش لـ20 قرشًا بداية من يونيو المقبل، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، شدد فيه على أنّ تكلفة رغيف الخبز على الدولة سجلت 125 قرشا، بينما لا يزال يباع في المخابز ومنافذ البيع بسعر 5 قروش، وهو ما أدى لتحمل الميزانية العامة للدولة 120 مليار جنيه كدعم للخبز.

غراب: تصريحات رئيس الحكومة لم تتناول أسعار الخبز السياحي

تحريك سعر رغيف الخبز المدعم مؤخرا، من قبل مجلس الوزراء، صاحبه استفسارات حول ارتفاع سعر الخبز السياحي في الأسواق كذلك، لكن رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أنّ اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق بأي حال من الأحوال لرغيف الخبز السياحي، مشددا على أنّ سعر الرغيف السياحي لا يمكن ربطه بسعر الرغيف المدعم.