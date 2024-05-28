عضو بـ«النواب»: تطوير البنية التحتية يحسن مستوى معيشة المواطنين

قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إنّ تطوير البنية التحتية في مصر، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تطوير شبكات الطرق

وأشار «السادات» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذه المشاريع تشمل تطوير شبكات الطرق والكباري، وتحديث الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، من خلال بناء مدارس ومستشفيات جديدة وتجهيزها بأحدث التقنيات.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكّد أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما يمكن أن يحقق نتائج إيجابية وسريعة.

ودعا «السادات» إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للمساهمة في تطوير البنية التحتية.

وشدد على أن تطوير البنية التحتية ليس فقط تحسينًا للخدمات الأساسية، ولكنه أيضًا استثمار في مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي، وسيسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.