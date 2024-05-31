الليلة.. ختام الدورة 31 لمهرجان نوادي المسرح بالسامر في العجوزة

تختتم فعاليات الدورة الـ31 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبدالعزيز، التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، منذ 18 مايو الحالي على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، في الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح السامر بالعجوزة.

يتضمن حفل الختام أوبريت بعنوان «ترانزيت» وعرض فيلم تسجيلي عن د. علاء عبدالعزيز، ثم تكريم اسم الراحل، وتكريم لجنتي التحكيم والندوات النقدية ومدربي الورش، وتختتم الفعاليات بإعلان جوائز المهرجان.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح نظمته الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، هي «طقوس الإشارات والتحولات»، «دراما الشحاتين»، «ثامن أيام الأسبوع»، «هاللو فوبيا»، «ثم نبدأ في الرقص»، «ظلال»، «سوء تفاهم»، «تقاطع الكلمات»، «مرة واحد طار»، «الكلب النائم»، «الأيام المخمورة»، «بيت الحاجة»، «عائلة توت»، وغيرها.

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مدير النوادي ومقرر اللجنة.

وصاحب المهرجان إصدار نشرة يومية برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، بجانب ندوات نقدية أعقبت العروض شارك بها نخبة من النقاد والمخرجين والكتاب المسرحيين، منهم د. لمياء أنور، فادي نشأت، محمد صابر، محمد العدل، يس الضوي، مجدي الحمزاوي، د. أحمد عادل القضابي، سامح عثمان، داليا همام، ضحى الورداني، محمد عبد الوارث.

ورش اعتماد المخرجين الجدد

كما شهد المهرجان إقامة المرحلة الأولى من ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة لمدة 12 يوما في مجالات "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني"، للمحاضرين د. صبحي السيد أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. لمياء أنور أستاذ الدراما والنقد الفني، المخرج ناصر عبد المنعم، والناقد محمود حامد، وأدارها الكاتب سامح عثمان مدير الورش والتدريب بالإدارة العامة للمسرح.