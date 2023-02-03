حميد الشاعري وأنوشكا وأمير طعيمة أعضاء لجنة التحكيم الجديدة ببرنامج «الدوم»

شهدت الحلقة الثامنة من برنامج «الدوم»، المذاع على قناة «dmc»، انطلاق مرحلة اختبار الدقيقة الواحدة من فئة الغناء، وحددت إدارة البرنامج لجنة تحكيم جديدة.

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.