«معلومات الوزراء»: شمال الصعيد من الأقاليم الإنتاجية الكبرى في مصر

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ إقليم شمال الصعيد من الأقاليم الإنتاجية الكبرى في البلاد، على صعيد الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، لذلك أطلقت البلاد أكبر مشروع للإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، بطاقة إنتاجية يومية بلغت 320 رأس ماشية.

المشروع يضم مجزرا لإنتاج اللحوم المعلبة

وأضاف المركز عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ المشروع يضم مجزرا لإنتاج اللحوم المعلبة، ومصانع لمختلف منتجات الألبان، لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

واستقبل الإقليم أول مصنع لشركة «سامسونج» العالمية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في بني سويف، بالتزامن مع افتتاح مجمع للصناعات المتوسطة والصغيرة ببني سويف على مساحة 70 فدانًا.

وأشار مركز المعلومات، إلى أنّ قرية «المعصرة» بمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100%.

إقليم شمال الصعيد

ولفت المركز إلى أنّ إقليم شمال الصعيد يضم محافظات «بني سويف، والفيوم، والمنيا»، وتبلغ مساحته 70 ألف كيلومتر، كما يبلغ عدد سكانه 13 مليون نسمة.

- أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية: محور «عدلي منصور» لربط شرق وغرب النيل.

- أشهر مزاراته: محمية وادي الحيتان في الفيوم بتاريخها الممتد لنحو 30 مليون عام.