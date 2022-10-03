مخرج سلسلة أفلام «أم الدنيا» الوثائقية: ردود الفعل عن أول حلقتين رائعة

كشف محمود رشاد، مخرج سلسلة أفلام «أم الدنيا» الوثائقية، تفاصيل بداية إذاعة منصة WATCH IT سلسلتها الوثائقية الدرامية «أم الدنيا» لسرد تاريخ مصر، قائلا إنّ ردود الفعل حول أول حلقتين من السلسلة رائعة، وحازتا على المركز الأول بالمنصة، ونسعى لمنافسة الدراما.

الأفلام الوثائقية كانت مظلومة الفترة الماضية

وأضاف «رشاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأفلام الوثائقية كانت في مصر مظلومة الفترة الماضية، وكان يجرى إنتاجها بشكل أكاديمي، ولكن بالعكس يمكن أن تكون مادة ترفيهية لها قيمة كبيرة، متابعا: «مبسوط من رد فعل الناس، وتقبلهم للموضوع خاصة صغار السن».

وأشار إلى أنه كان يتمنى منذ سنوات عمل أفلام وثائقية مصرية، وسلسلة أفلام «أم الدنيا» هي نظرة عاطفية ورومانسية لمصر القديمة، وبها إنسانيات كبيرة، وطريقة السرد والكتابة مختلفة عن الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن مصر القديمة، متابعا: «الأفلام لما تكون بتتكلم عننا إحنا ولينا إحنا مختلفة لما تكلم أجانب».

أماكن أثرية جديدة

ولفت إلى أنه جرى التصوير في أماكن أثرية كانت مغلقة للزائرين، بعضها لم يدخلها أحد منذ اكتشافها، كما أن الحلقة الواحدة بسلسلة «أم الدنيا» تحتوي على مشاهد تمثيلية ودرامية، ويوجد «أنميشن» للأساطير المصرية القديمة.

وأعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»، الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.