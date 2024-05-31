ضبط عامل لإدارته مجموعة لنشر الامتحانات عبر «واتساب»

رصدت الأجهزة الأمنية، مجموعة على تطبيق «واتساب»، تحاول نشر أسئلة امتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية، بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارتها، وتبين أنه عامل بأحد المراكز التعليمية، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.