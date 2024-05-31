القبض على 4 تجار مخدرات في مطروح بتهمة غسل 140 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر إجرامية مقيمة في محافظة مطروح، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ140 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.