باحث فلسطيني: نتنياهو يرفض إتمام صفقة لتحرير المحتجزين لأنها تضر بمصالحه السياسية

كشف الدكتور أحمد غنيم، الباحث الفلسطيني في الشئون السياسية، سبب تعنت رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه إجراء صفقات تبادلية للمحتجزين وإعاقته للمفاوضات التي تمت برعاية مصرية قطرية، مؤكدًا أن نتنياهو سيخضع للمحاكمة وسيُسجن بعد انتهاء الحرب.

نتنياهو لن يتفاوض وسيظل مستمرا في الحرب لأغراض سياسية

وأوضح غنيم في تصريحات لـ«الوطن»أن نتنياهو لن يتفاوض، مؤكدا على استمراره في الحرب لأغراض سياسية بحتة تخدم مصالحه الشخصية، لافتا إلى أن أهالي المحتجزين لن يسمحوا باستمرار هذه السياسة وعدم قبول صفقة للتهدئة والتبادل، وأن هناك انقساما حقيقيا داخل المجتمع الإسرائيلي الذي لم يشهد مثل هذا الانقسام منذ قيام الدولة المزعومة.

تصاعد الغضب لدى أسر المحتجزين

وتصاعد الغضب لدى أهالي المحتجزين من فصائل المقاومة الفلسطينية بعدما اكتشفوا نية حكومة الاحتلال حول ذويهم وأن نتنياهو وحكومته المتطرفة قرروا التضحية بالمحتجزين لأهداف سياسية، حيث اتهم منتدى الرهائن وعائلات المفقودين الحكومة باتخاذ قرار متعمد بالتضحية بالرهائن، وانتقدوا التصريحات التي أدلى بها عضو الكنيست من حزب الليكود حانوخ ميلويدسكي ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي التي أهانت أقارب الأسرى، وكشف فيها أن الحكومة لن تتوصل إلى اتفاق لإعادة أحبائهم إلا إذا كان ذلك سيفيدهم سياسيًا، وأن الحكومة لن توقف الحرب من أجل تحرير الأسرى المتبقين حسبما نقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية.