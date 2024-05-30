وزير الخارجية الأسبق: نهاية نتنياهو أو بقاؤه ليس حلا للقضية الفلسطينية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن بقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عدمه لا يعنينا في شيء، والحل ليس انتهاؤه سياسيًا، ووجوده من عدمه لن يحل القضية الفلسطينية، فيمكن أن يأتي غيره ويمارس نفس السياسات، فهي قضية عامة وليست خاصة.

وأضاف «العرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «نتنياهو» يستطيع البقاء وله القدرة على استغلال كل الظروف والبقاء في السلطة.

استمرار الفصائل الفلسطينية في الحرب بسبب إتباعها تكتيكات ماهرة

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن استمرار الفصائل الفلسطينية وإلحاق خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب اتباعها تكتيكات ماهرة على الأرض، خاصة أنها تتعامل مع جيش نظامي تقليدي، ومن يكون في موقف دفاع له قدرات أكبر من الهجوم، خاصة وهي تعرف الأرض جيدًا وتعرف كيفية التعامل معها من أي قوة معادية.

واشنطن تدير الصراع في الشرق الأوسط بأسلوبها

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير الصراع في الشرق الأوسط بأسلوبها وفقًا لاستراتيجيتها، فهي تعلم كيفية إدارته، وفي الوقت نفسه تواجدها في الإقليم أصبح ملحوظًا سواء عن طريق القواعد العسكرية في بعض الدول وبالتالي الولايات المتحدة لها القدرة على إدارة الصراع والأهم هو الحفاظ على إسرائيل وأمنها.