ميناء دمياط البحري يصدر أكثر من 37 ألف طن بضائع  

أصدرت هيئة ميناء دمياط بيانا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 10 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و292 طنا تشمل 7 آلاف و128 طن رمل و4101 طن يوريا و12 ألفا و392 طن كلينكر و2680 طن بودرة جبس و2150 طن علف بنجر و8841 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و12 طن تشمل 7700 طن قمح و9800 طن ذرة و5227 طن حديد و1601 طن خشب زان و14503 طن خردة و8000 طن سكر و1181 طن أبلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2921 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21 ألفا و631 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186 ألفا و793 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3577 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من ميناء السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6575 حركة.