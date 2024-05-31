عاجل.. تطور مفاجئ في سعر الريال السعودي قبل موسم الحج.. اعرف التفاصيل

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، نحو 12:59 جنيه للشراء، و12.62 للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق آخر تحديث منذ قليل اليوم الجمعة 31-5-2024، وذلك بالتزامن مع موسم الحج وزيادة الطلب على تبديل الجنيه المصري بالريال السعودي.

سعر الريال مقابل الجنيه أيام العطلات

وتشهد أيام العطلات الرسمية للبنوك تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويمكن من خلالها تبديل العملات وفق سعر البنك المركزي المعلن، سواء للدولار أو كافة العملات الأجنبية.

أسعار الريال السعودي اليوم

«الوطن» تنشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، نحو 12.56 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.