وفر وقت الانتظار في البنك.. كيف تستبدل الدولار بالجنيه من ماكينة ATM؟

توفر الخدمات البنكية الإلكترونية خدمة تبديل العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار بالجنيه المصري، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في الشوارع، سواء كانت أمام مقرات البنوك أو داخل المولات التجارية وغيرها من الميادين الحيوية.

خدمة تبديل العملات الأجنبية من خلال ATM

تسهم خدمة استبدال العملات الأجنبية بالجنيه المصري في توفير الوقت والانتظار الطويل في البنوك، وتستطيع من خلال خدمة ماكينات الصراف الآلي استبدال العملات الأجنبية في أسرع وقت، وفي دقائق معدودة وفق السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وتشهد أيام العطلات الرسمية تعاملات إلكترونية مصرفية من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM أي يمكن من خلالها استبدال العملات من خلال اتباع عدة خطوات نشرحها في نقاط .

كيفية تبديل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية

- التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي ATM التي تتيح هذه الخدمة.

- اختيار الخدمات النقدية.

- الضغط على تغيير العملات.

- اختيار العملة الأجنبية التي تريد تحويلها من قائمة العملات المتاحة على شاشة الماكينة.

- إدخال المبلغ الذي تريد تحويله.

- التأكد من صحة المبلغ على الشاشة.

- الضغط على استمرار.

- وضع أو إدخال المبلغ في المكان المخصص للإيداع في الصراف الآلي.

- استلام المبلغ بعد تحويله من منطقة السحب في الماكينة.