سعر الیورو الیوم الجمعة 31-5-2024 في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، انخفاضا ملحوظا عن سعر الأمس، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم بالبنك المركزي المصري 51.22 جنيه للبيع و51.06 جنيه للشراء، ذلك بعدما سجل البنك المركزي المصري 51.34 جنيه للبيع و51.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث له على مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 51.22 جنيه للبيع و51.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.09 جنيه للبيع، و50.95 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم 51.16 جنيه للبيع، و50.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 51.18 جنيه للبيع، و51.12 جنيه للشراء.