رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين في هذا الموعد.. فتح حسابات وبطاقات خصم

كتب:

منة العشماوي
04:47 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
البنوك المصرية

البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية 6 فعاليات على مدار العام، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في جميع المحافظات للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتكون عبارة عن خدمات مجانية للمواطنين، بالتزامن مع مناسبات عالمية.

ومن المنتظر أن تقدم البنوك المصرية بداية من يوم 1 أغسطس 2024 وحتى 15 أغسطس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، خدمات مجانية نرصد أبرزها في السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- إمكانية فتح حسابات مجانية، جاري أو توفير.

- الحصول على محفظة إلكترونية مجانًا.

- تتيح البنوك المصرية خلال اليوم العالمي للشباب حسابات الشباب مجانًا.

- إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- يمكن الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.

فعاليات الشمول المالي

ويذكر أن الـ6 فعاليات للشمول المالي خلال العام تكون تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي في أبريل والشباب في أغسطس، والفلاح في سبتمبر والادخار في أكتوبر وذووي الهمم في ديسمبر.

اقرأ المزيد:

«القومي للمرأة»: «تحويشة» يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للنساء في القرى

خبير اقتصادي: البنوك الرقمية تعزز الشمول المالي وتواكب التطور التكنولوجي

البورصة تطلق أولى شهادات الإيداع الدولية: خطوة لتسريع وتيرة الشمول المالي

برلماني: رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك يعزز الشمول المالي

إنجازات القطاع المصرفي في زيادة الشمول المالي خلال 10 سنوات.. أبرزها طرح تطبيق رقمي
بقلم منة العشماوي