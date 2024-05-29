البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين في هذا الموعد.. فتح حسابات وبطاقات خصم

تقدم البنوك المصرية 6 فعاليات على مدار العام، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في جميع المحافظات للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتكون عبارة عن خدمات مجانية للمواطنين، بالتزامن مع مناسبات عالمية.

ومن المنتظر أن تقدم البنوك المصرية بداية من يوم 1 أغسطس 2024 وحتى 15 أغسطس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، خدمات مجانية نرصد أبرزها في السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- إمكانية فتح حسابات مجانية، جاري أو توفير.

- الحصول على محفظة إلكترونية مجانًا.

- تتيح البنوك المصرية خلال اليوم العالمي للشباب حسابات الشباب مجانًا.

- إمكانية إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- يمكن الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.

فعاليات الشمول المالي

ويذكر أن الـ6 فعاليات للشمول المالي خلال العام تكون تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي في أبريل والشباب في أغسطس، والفلاح في سبتمبر والادخار في أكتوبر وذووي الهمم في ديسمبر.