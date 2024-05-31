العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدا من طلاب جامعة قرطاج التونسية

استقبل مسؤولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من طلاب كلية الهندسة بجامعة قرطاج بدولة تونس الشقيقة، ومرافقيهم، للتعرف على معالم العاصمة الإدارية، وما تم تنفيذه من مشروعات، وكذا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية.

برج أيقوني بارتفاع نحو 400 متر

وبدأت الزيارة بتفقد المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة CBD، إذ جرى تقديم شرح عام عن المنطقة والأعمال الجارية بها التي تضم 20 برجا متنوعا: «أبراج إدارية وسكنية، برج أيقوني بارتفاع نحو 400 متر، بخلاف الأنشطة الفندقية والتجارية».

مشروع النهر الأخضر

ثم انتقل وفد جامعة قرطاج التونسية، إلى منطقة الحدائق المركزية «النهر الأخضر»، وجرى تقديم شرح موجز للأعمال التي تمت في هذا المشروع، حيث تعد منطقة الحدائق المركزية أكبر حديقة في الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

ثم استكمل وفد جامعة قرطاج التونسية، الزيارة الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بزيارة حي المال والأعمال، وكذا الحي الحكومي، وساحة الشعب، والمحاور الرئيسية، والمعالم الأخرى بالمدينة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب التونسيون، عن إعجابهم بما تم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة، وقدموا الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الأعمال، كما تقدموا بالشكر للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولي الجهاز، على تنظيم الزيارة والجهد المبذول.