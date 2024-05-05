استشاري علاقات: الهاتف المحمول يزرع الشك بين الزوجين

أكد الدكتور عبدالله قريش، استشاري علاقات أسرية، وجود أبعاد نفسية داخلية يتسبب فيها الهاتف المحمول وتنعكس على العلاقات الأسرية، وأول ما يظهر من مشاكل ويطفو على السطح ليعكر صفو الزوجين هو الابتعاد النفسي الناتج عن غياب تفريغ المشاعر، وذلك عند اهتمام أحد الزوجين بهذا الجهاز الصغير على حساب عائلته والطرف الآخر.

الإفراط في استخدام الموبايل يحجب التفاعل بين الزوجين

وتابع «قريش»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وإيمان عز الدين، والمُذاع على شاشة «cbc»: «مراقبة السلوك يدفع كل من الزوجين لمحاولة التقرب من الآخر واستكشافه، فيحدث التفاعل والانسجام والتآلف وهو ما يحجبه الإفراط في استخدام الموبايل، بمعنى الانشغال بهذا الاختراع وتفريغ المشاعر من خلاله واحتلاله جزء من التفكير على حساب الاهتمام بشريك الحياة».

كما يرى أنَّ الموبايل قد يتسبب في زرع الشك بين الزوجين في حالة محاولة إخفاء الأسرار على الموبايل بوضع باسوورد، ما يتنافى مع علاقة الزوجين، موضحًا: «يزرع نوع من الفصل والشك ويتعارض مع الإيمان بضرورة سير طرفي العلاقة جنبًا إلى جنب، بل سيتواجد الشك حتى إن لم يكن موجود من قبل».