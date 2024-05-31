بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا

يبدأ صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غداً، في البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، لذا قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية لصرف المعاشات تيسيراً على أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2024

المعاشات تُصرف بالزيادة التي سبق وأعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية، أقرتها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بقيمة 15%.

ووفق الجريدة الرسمية، في عددها المنشور رقم 21 في 25 مايو 2024، فإن المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصحاب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29/2/2024، وتربط الزيادة المستحقة لصحاب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما لا يقل عن 195 جنيهاً ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29/2/2024.

موقف إعانة العجز من زيادة المعاشات

وأوضحت أنه لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمنحة الاستثنائية المقرر بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

كما أنه تسرى زيادة المعاشات على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى انهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29/2/2024 دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.