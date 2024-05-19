مواعيد عمل الخط الساخن لتلقي شكاوى أصحاب المعاشات والموظفين

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطا ساخنا للمواطنين للتمكن من استقبال الشكاوى الخاصة بـ11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والموظفين والعمل على إيجاد حلول لها.

الخط الساخن للشكاوي

ويُمكن للأشخاص من أصحاب المعاشات والموظفين ممن لديهم شكوى الاتصال بالخط الساخن على الرقم 16217، والذي يعمل لمدة 5 أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتُقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين سواء من الموقع الخاص بها، أو بوابة مصر الرقمية ومن بينها الآتي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن بيانات السيارة.

- الاستعلام عن كشف كشف حساب السيارة.

- الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول.