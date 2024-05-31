محافظ الشرقية يتابع استعدادات احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاستعدادات النهائية لاحتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الارثوذوكس والغرفة التجارية، مؤكدًا أن الاستعدادات تسير على قدم وساق، في إطار تجهيزات الحفل وفعالياته، أو أعمال تجميل «مدينة الزقازيق» بصورة تعكس القيمة السياحية لمنطقة تل بسطا.

استعدادات احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة

من المقرر أن تقام احتفالية دخول العائلة المقدسة بالشرقية غداً في تمام الساعة السابعة مساء للعام الثالث على التوالي بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار وونيافة الأنبا تيموئاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح .

حدث ثقافي وسياحي فريد يساهم في ترويج السياحة الداخلية

أكد محافظ الشرقية أن احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتي تقام كل عام في مستهل شهر يونيو بنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا، حدث ثقافي وسياحي فريد يساهم في ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدي المواطنين مشيرا إلى أن هذا الاحتفال السنوي ساهم كثيرا في نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو في فبراير من العام الماضي حيث عرض الملف مجموعة الاحتفالات التي تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة ارض مصر والتي تقام سنويا بتل بسطا.

وقامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستي بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالديوان العام بينما مطرانية الزقازيق ومنيا القمح جهزت لتقديم أوبريت تحت عنوان رحلة سلام عرض مشهد تمثيلي لفريق ثياتيرا سيناريو وحوار القس أكسيوس جرجس بمصاحبة كورال ليكن نور.

ويتم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية (سجاد يدوي – عرائس خشبية – ريزن – فخار – خزف – مشغولات خشبية ) ضمن مبادرة أيادي مصر فضلاً عن تواجد نماذج لمنتجات يدوية مرتبطة بمسار العائلة المقدسة، وذلك بالإشتراك مع الغرفة التجارية بالإضافة لمعرض يضم اعمال فنية وايقونات تعبر عن الفن القبطي لعرض أهم الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة.